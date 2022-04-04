Пиар или сильная любовь?: Саша Стоун намерен создать семью с Валей Карнавал

Еще год назад новая возлюбленная блогера была счастлива в отношениях с исполнителем Егором Кридом.

Участник второго сезона шоу «Звезды в Африке» Саша Стоун признался, что грезит о крепкой семье с артисткой Валей Карнавал.

Несмотря на предупреждение бывшей девушки Саши, Валерии, Валя продолжает романические отношения с новым возлюбленным.

«Потому что человек рядом с ней очень подлый. Мы были вместе, и вот такие речи мне посвящал, когда он закрутил с ней роман», — рассказала бывшая девушка Саши Стоуна в социальных сетях.

Карнавал нечасто говорит о своем новом романе. А вот Саша Стоун не упускает возможности похвастаться своей новой популярной избранницей.

Недавно блогер ответил на вопросы журналистки канала «Жара». Саша заявил, что у них с Валей все серьезно. Знаменитость даже думает, что у них дойдет до создания семьи.

Напомним, ранее Валя Карнавал рассказала, каким должен быть мужчина ее мечты. 20-летняя блогерша считает себя очень сильным человеком. Поэтому парень Вале нужен еще сильнее, чтобы почувствовать себя настоящей принцессой.

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