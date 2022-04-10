Заедут в гости к королеве?: Меган Маркл и принц Гарри возвращаются в Европу

Внук королевы Елизаветы II в конце апреля собрался прилететь в Нидерланды со своей женой Меган Маркл. Примечательно, что в Великобританию принц Гарри возвращаться не намерен.

К слову, Меган Маркл и принц Гарри не были на поминальной церемонии принца Филиппа. Зато для «Игр непобежденных» внук Ее Величества не побоялся рисковать собственной безопасностью и запланировал приезд в Европу.

Герцог и герцогиня Сассекские полетят в Нидерланды вместе со съемочной группой Netflix. На месте они планируют снять шоу «Сердце непокоренного».

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Отметим, что спортивные игры Invictus Games («Игры непобежденных») принц Гарри организовывает каждый год.



Напомним, ранее принц Гарри и Меган Маркл рассматривали квартиру в Нью-Йорке. Звездная чета вместе с детьми пожелали покинуть Калифорнию. Это решение связывают с карьерным продвижением Меган Маркл.

Сообщается, что жена принца Гарри намерена осваивать общественно-политическую сферу. Для этого знаменитости нужно жить ближе к штаб-квартире ООН.

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