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Заедут в гости к королеве?: Меган Маркл и принц Гарри возвращаются в Европу

Герцог и герцогиня Сассекские покидают США.

Заедут в гости к королеве?: Меган Маркл и принц Гарри возвращаются в Европу
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Внук королевы Елизаветы II в конце апреля собрался прилететь в Нидерланды со своей женой Меган Маркл. Примечательно, что в Великобританию принц Гарри возвращаться не намерен.

К слову, Меган Маркл и принц Гарри не были на поминальной церемонии принца Филиппа. Зато для «Игр непобежденных» внук Ее Величества не побоялся рисковать собственной безопасностью и запланировал приезд в Европу.

Герцог и герцогиня Сассекские полетят в Нидерланды вместе со съемочной группой Netflix. На месте они планируют снять шоу «Сердце непокоренного».

Отметим, что спортивные игры Invictus Games («Игры непобежденных») принц Гарри организовывает каждый год.

Напомним, ранее принц Гарри и Меган Маркл рассматривали квартиру в Нью-Йорке. Звездная чета вместе с детьми пожелали покинуть Калифорнию. Это решение связывают с карьерным продвижением Меган Маркл.

Сообщается, что жена принца Гарри намерена осваивать общественно-политическую сферу. Для этого знаменитости нужно жить ближе к штаб-квартире ООН.

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Тэги

возвращение на родинуЕлизавета IIКоролевская Британская семьяМеган МарклПринц Гарри