Меган Маркл и принц Гарри переезжают в Нью-Йорк

Герцоги Сассекские планируют перебраться в Нью-Йорк. Меган Маркл и принц Гарри меняют место жительства, как и их родственники в Великобритании.

Недавно королева Елизавета II переселилась из Букингемского дворца в Виндзорский замок. А позже принц Уильям и Кейт Миддлтон захотели жить в бывшем коттедже Меган Маркл и принца Гарри.

Теперь же сами герцог и герцогиня Сассекские желают сменить жилье и место обитания. Меган Маркл и принц Гарри выбрали Нью-Йорк в качестве нового дома для своей семьи. Это положительно скажется на карьере Меган Маркл.

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Отметим, что такое решение было принято парой по инициативе Меган. Маркл планирует развиваться в общественно-политической сфере. Жена принца Гарри выбирает апартаменты поблизости со штаб-квартирой ООН. Сообщили в People.com.

Напомним, ранее Меган Маркл окончательно разорвала связи с Великобританией. Жена принца Гарри возглавляла организацию, помогающую приютам и бездомным животным. Однако герцогиня Сассекская отказалась от управления делами компании.

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