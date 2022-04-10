Сразу три платья, никаких фото и Снуп Догг за пультом диджея: как прошла свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц

Наследники богатых бизнесменов Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц сыграли свадьбу. Примечательно, что на церемонии нельзя было фотографировать и снимать видео.

Гостями торжества стали Spice Girls, Гордон Рамзи, Ева Лонгория, сестры Уильямс, Рокко Ричи, Джиджи Хадид, Элизабет Херли.

А диджеем на свадьбе был Снуп Догг.

«Свадьба Бруклина — это большое дело, и мой подарок ему и его будущей жене заключается в том, что я сыграю для них в их большой день», — сказал рэпер в беседе с The Mirror.

Молодожены отпраздновали первую часть торжества в особняке отца Николы Пельтц в Палм-Бич, штат Флорида. Вторая часть будет проходить в Лондоне.

К слову, за вечер Никола Пельтц сменила три платья. Братья Бруклина Бекхэма 19-летний Ромео и 16-летний Круз стали его шаферами, а маленькая сестра жениха Харпер была подружкой невесты.

Напомним, ранее Бруклин Бекхэм решил взять в качестве второго имени фамилию жены.

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