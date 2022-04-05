«Родители дружат»: Муцениеце призналась в новом этапе отношений с Прилучным

Агата Муцениеце сама пошла на контакт с бывшим мужем после длительного перерыва.

Два года назад звездная пара Агаты Муцениеце и Павла Прилучного рассталась. Артисты не просто написали одинаковые посты в своих социальных сетях и известили общественность, они долго и громко публично ругались, обвиняя друг друга во всех смертных грехах.

Однако этой войне Агата Муцениеце решила положить конец и первой пошла на контакт с бывшим мужем, пригласив его на день рождения общего сына Тимоши в Дубай. Павел Прилучный не отказался, с тех пор экс-возлюбленных все чаще видят вместе.

На фоне этого «мажор» неожиданно расстается с Мирославой Карпович, а его бывшая интригует публику помолвочным колечком на безымянном пальце, не разглашая дарителя. Какие выводы должна из этого сделать публика? Она и сделала.

Теперь Агата Муцениеце решила объяснить своим фолловерам в «Телеграме», что они перешли с Павлом Прилучным на новый этап отношений — дружбы.

«Хочется, чтобы вы поняли, родители общаются всегда. Если родители дружат, то они молодцы. Собственно, кем мы и являемся», — сказала звезда.

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