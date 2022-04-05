Волочкова в узких джинсах скинни и меховых сапогах подверглась критике фанатов

Балерина появилась на публике после того, как ее увидели на лужайке без одежды.

Анастасия Волочкова уже много лет строит карьеру артистки балета. Она выступала в Большом театре, но теперь не любит об этом вспоминать. Танцовщица создает свои постановки. Она живет в просторном особняке, где построила свою баню.

Поклонники знают о страсти звезды демонстрировать фигуру во всей красе. Однако недавно соседи подали на нее в суд. Они хотят запретить блондинке ходить без одежды по собственному участку.

Волочкова не только посмеялась над таким заявлением, но и тем же вечером после бани вышла на заснеженный двор, прикрывшись одним веником. Примечательно, что на этот раз она появилась на публике в узких джинсах скинни и майке.

Ее лук дополнили белые меховые угги. Она пришла на радиостанцию, где решила пообщаться с публикой. Однако уже в соцсети многие раскритиковали ее наряд.

Если под откровенными кадрами многие восхитились ее стройными ножками, то теперь она столкнулась с волной критики. «Сапоги пора выкинуть», «А что так оделась? Наряд словно 20-летней давности», «Ну, веники вас больше украшали», «Так под шубкой не бриллианты, а майка?», «Настя, какие тонкие ножки!», «Очень худая», «Ну покушайте, страшно смотреть», — стали писать пользователи Сети.

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