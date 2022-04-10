Меж двух огней: в семье Наташи Королевой произошел жуткий скандал

В семье Наташи Королевой новый скандал. Недавно ее муж Сергей Глушко поддержал действия России на Украине. Это не понравилось маме певицы Людмилы Порывай. Она отвергла зятя, отписавшись от него в соцсетях. Сама Наташа тем временем мечется меж двух огней.

По слухам, Королева и Глушко теперь на грани развода. В окружении Наташи говорят, что ее нервы на пределе. Вот и на 53-летии Бледанс она была сама не своя. Актриса закатила шикарный праздник в ресторане на Рублевке, где собрался весь цвет отечественного шоу-бизнеса. В самом разгаре вечеринки Королева, на которой лица не было, неожиданно покинула ресторан. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Напомним, что Людмила Порывай более 20 лет назад перебралась из Украины в США. Пенсионерка живет в Майами.

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