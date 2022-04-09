Все вместе, кроме Гарри: как королевская семья отдаст дань памяти принцу Филиппу

Со дня смерти принца Филиппа прошел год. Муж Елизаветы II умер 9 апреля 2021-го, не дожив до своего 100-летия всего два месяца.

В этот день вся британская королевская семья соберется вместе, чтобы помянуть герцога Эдинбургского. Не присоединится к родным только принц Гарри и Меган Маркл. Ранее он заявлял, что боится находится в Лондоне без соответствующей охраны. А личные телохранители ни ему, ни его семье теперь не положены, так как герцоги Сассекские уже не исполняют королевские обязанности. Об этом пишет Hello!.

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Напомним, Елизавета II и принц Филипп прожили вместе более 73 лет.

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