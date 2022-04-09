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Все вместе, кроме Гарри: как королевская семья отдаст дань памяти принцу Филиппу

Герцог Эдинбургский умер 9 апреля 2021 года.

Все вместе, кроме Гарри: как королевская семья отдаст дань памяти принцу Филиппу
Принц Филипп. Фото: Global Look Press

Со дня смерти принца Филиппа прошел год. Муж Елизаветы II умер 9 апреля 2021-го, не дожив до своего 100-летия всего два месяца.

Елизавета II и принц Филипп
Елизавета II и принц Филипп. 1947 год. Фото: Global Look Press

В этот день вся британская королевская семья соберется вместе, чтобы помянуть герцога Эдинбургского. Не присоединится к родным только принц Гарри и Меган Маркл. Ранее он заявлял, что боится находится в Лондоне без соответствующей охраны. А личные телохранители ни ему, ни его семье теперь не положены, так как герцоги Сассекские уже не исполняют королевские обязанности. Об этом пишет Hello!.

Принц Гарри
Принц Гарри (справа) на похоронах принца Филиппа. Фото: Global Look Press

Напомним, Елизавета II и принц Филипп прожили вместе более 73 лет.

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