Меган Маркл окончательно разорвала связи с Великобританией

Жена принца Гарри — Меган Маркл — сделала официальное заявление. Знаменитость больше не станет заниматься благотворительной организацией в Великобритании.

Тем самым Меган Маркл разрывает последние связи с королевством и семьей своего мужа. Возлюбленная принца Гарри возглавляла компанию по сбору средств для нуждающихся.

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Причину отказа от шефства Маркл не назвала. Одно стало понятно: раньше Меган могла вернуться в Великобританию ради своего патроната, но теперь у знаменитости нет такой возможности. Об этом рассказали в express.co.uk.

Отметим, Меган Маркл работала вместе с благотворительной организацией Mayhew. Компания занимается заботой бездомных животных и приютами.

Напомним, ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон решили жить в бывшем коттедже Меган Маркл и принца Гарри. Таким образом брат покинувшего Великобританию внука Елизаветы II станет ближе к Виндзорскому замку, где сейчас живет королева.

После ухудшения здоровья Ее Величество покинула Букингемский дворец. Теперь в нем могут открыть паб.

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