«Живем в его апартаментах»: Анастасия Решетова вернулась к Тимати

Модель и бывшая избранница Тимати — Анастасия Решетова — заявила, что в Москве в последнее время проживает у отца своего ребенка.

Тимати приютил у себя Решетову, пока модель решает вопрос с ремонтом в своей квартире.

«Часть расходов, связанных с ребенком, конечно, на нем. Я очень благодарна ему, что пока мы решаем вопрос с нашей недвижимостью и ждем конца ремонта, то временно живем в его апартаментах. Но на этом все», — призналась Анастасия в беседе со стилистом Алеко Надиряном в Telegram.

Также модель рассказала и про своего нового возлюбленного.

«Я точно не из тех девушек, которые, когда видят новое бриллиантовое украшение, звонят своему мужчине и говорят: «Купи мне». Когда я состою в отношениях, то могу принимать подарки и отправиться на совместный отдых, который оплачивает он. Но при этом, когда я хочу куда-то полететь, создать бизнес, помочь семье или сделать себе подарок — это всегда оплачиваю я», — добавила Решетова.

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