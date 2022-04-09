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«Сейчас мужики — слезы»: Ксения Новикова из «Блестящих» рассказала о дорогих подарках от богатых поклонников

Певицу баловали мужчины.

«Сейчас мужики — слезы»: Ксения Новикова из «Блестящих» рассказала о дорогих подарках от богатых поклонников
Ксения Новикова в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова стала гостьей в популярном шоу НТВ «Секрет на миллион». В интервью Лере Кудрявцевой певица рассказала, что раньше богатые поклонники дарили ей дорогие подарки.

«Пять машин подарили. Помню, не хотела брать, должна же потом что-то будешь ему. Но он так мило попросил, что ладно уж. Это сейчас мужики – слезы. Послушаю молодых девчонок, прям ужас», — призналась Новикова.

Сейчас Ксения живет в Подмосковье вместе с двумя сыновьями и родителями. За ее плечами два неудачных брака. С последним мужем певица до сих пор судится за дом.

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