Лера Кудрявцева: «Ксения Новикова распродает свои украшения»

9 апреля после «Ты не поверишь!» гостьей шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет «блестящая» Ксения Новикова. Певица расскажет о предательстве мужа-тирана, об издевательствах, которые терпела много лет, о том, на что сейчас живет, а также о том, почему рискует остаться без крыши над головой.

Вы помните, как в свое время гремела группа «Блестящие»? Эффектные девчонки сводили мужчин с ума, закрутить с певицами роман не мечтал, пожалуй, только тот, кто ни разу их не видел. Молодые, красивые, харизматичные. Ими восхищались, им завидовали…

А сейчас Ксения Новикова вынуждена идти на крайние меры, чтобы обеспечить себе и сыновьям комфортную жизнь и не лишать мальчиков привычных радостей.

«Я продаю свои украшения, чтобы мы жили!» — сквозь слезы признается певица.

Сколько подобных историй я уже слышала, но все равно каждый раз хочется обнять человека и сказать ему что-то жизнеутверждающее, погладить по голове…

Стесненность в средствах, увы, не единственная проблема Ксении. Ее намерены оставить без дома, и Ксения даже думать боится о том, что будет дальше.

«Это просто за гранью добра и зла», — комментирует сложившуюся ситуацию Ксения.

Рассказывая о своей беде, Ксения не выдержала, разрыдалась прямо во время эфира. Я видела, как ей больно и страшно, и не знала, что сказать, чтобы успокоить. Все слова кажутся какими-то пустыми в такие моменты, но и молчать тоже не вариант. Я старалась поддержать Ксению, как могла, но слезы продолжали литься.

«Я хочу отстаивать свой дом, просто у вас такие темы! — всхлипывала Ксения. — Я на грани!»

Как бы я хотела, чтобы такие ситуации не случались ни с кем и никогда! Мой дом — моя крепость, так твердят каждому из нас с детства. И как же страшно понимать, что это не так. Что даже дома ты не можешь чувствовать себя в безопасности. Особенно если это не только твой дом, но и дом твоих детей, за которых ты несешь ответственность.

«Я растеряна… Очень сильно», — призналась певица сквозь слезы.

Ситуация, конечно, сложная, но не безвыходная. У Ксении есть друзья, которые ей помогают, и ее любимые мальчишки Богдан и Мирон, которые маму всегда обнимут и успокоят.

Несколько лет назад отец выкрал сыновей и не позволял Ксении с ними видеться, но певице все же удалось добиться того, чтобы мальчики жили с ней. Хорошо, конечно, когда дети живут с мамой и папой, но если папа ведет себя как тиран, то лучше уж без него…

«Он просто гонял меня по всему дому, — вспоминает Ксения. — Кричал: «А-а-а, ты что тут сидишь?!»

К счастью, хотя бы этот кошмар позади. Мама и сыновья живут мирно, в их доме царит только любовь. Удастся ли семье сохранить недвижимость? Кто помогает певице противостоять козням бывшего мужа?

Все ответы — в новом выпуске шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!