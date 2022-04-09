«Видимо, «Ледниковый период» закончился»: Ирина Роднина – о судьбе шоу и Илье Авербухе

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что хореограф Илья Авербух решил попробовать себя на тренерском мостике.

«Видимо, «Ледниковый период» закончился, надо работу искать. Постановки — это одно. А тренер — это совершенно другое. У него есть опыт. В первую очередь он катался сам. Это важно». Ирина Роднина

По словам Ирины Родниной, сейчас, конечно, невозможно предсказать, получится ли и Ильи Авербуха стать хорошим специалистом и выдающимся тренером. Все станет ясно через несколько лет, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Илья Авербух решил попробовать себя на тренерском мостике. Скорее всего, это может означать, что шоу «Ледниковый период» в будущем выходить уже не будет.

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