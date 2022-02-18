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«Просто она бегает от прыжка до прыжка»: Роднина раскритиковала выступление Трусовой в Пекине

По словам трехкратной олимпийской чемпионки, фигуристке в свое время плохо объяснили, в чем прелесть фигурного катания.

«Просто она бегает от прыжка до прыжка»: Роднина раскритиковала выступление Трусовой в Пекине
Ирина Роднина. Фото: Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина раскритиковала выступление на Олимпиаде в китайском Пекине фигуристки Александры Трусовой, которая сделала пять четверных прыжков, установив рекорд для официальных стартов.

«Это сложность, но дальше идет качество этих прыжков. А если у нее программы никакой нет? Просто она бегает от прыжка до прыжка. Это тоже сказывается».

Ирина Роднина

Как отметила Ирина Роднина, Александре Трусовой в свое время плохо объясняли, в чем прелесть фигурного катания, особенно женского. По словам депутата Госдумы, это для журналистов Трусова установила рекорд. Она же хочет видеть катание, сообщает life.ru.

Напомним, что Александра Трусова выполнила пять квадов — четверных прыжков. Однако это не позволило ей выиграть. Фигуристка заняла только второе место на Олимпиаде в Пекине в личном турнире.

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Александра ТрусоваГосдумаИрина РоднинаКитайОлимпиада в Пекине