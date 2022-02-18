«Просто она бегает от прыжка до прыжка»: Роднина раскритиковала выступление Трусовой в Пекине

По словам трехкратной олимпийской чемпионки, фигуристке в свое время плохо объяснили, в чем прелесть фигурного катания.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина раскритиковала выступление на Олимпиаде в китайском Пекине фигуристки Александры Трусовой, которая сделала пять четверных прыжков, установив рекорд для официальных стартов.

«Это сложность, но дальше идет качество этих прыжков. А если у нее программы никакой нет? Просто она бегает от прыжка до прыжка. Это тоже сказывается». Ирина Роднина

Как отметила Ирина Роднина, Александре Трусовой в свое время плохо объясняли, в чем прелесть фигурного катания, особенно женского. По словам депутата Госдумы, это для журналистов Трусова установила рекорд. Она же хочет видеть катание, сообщает life.ru.

больше по теме Трусова после устроенной истерики не стала аплодировать Щербаковой на церемонии награждения Исполнив пять четверных прыжков, она осталась только второй.

Напомним, что Александра Трусова выполнила пять квадов — четверных прыжков. Однако это не позволило ей выиграть. Фигуристка заняла только второе место на Олимпиаде в Пекине в личном турнире.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.