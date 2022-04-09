Ценой брака: Алишер Моргенштерн занял первую строчку музыкальных чартов с песней про расставание

Исполнитель Моргенштерн оказался на верху музыкальных чартов с новой композицией на фоне слухов о расторжении брака с Диларой Зинатуллиной.
Артист опубликовал в личном микроблоге скриншоты, подтверждающие его новые победы. Моргенштерн занял первые места с песней «Селяви». В композиции Алишер спел о расставании с любимой.
«Нам пора прощаться (Пока), c’est la vie,
В жизни так бывает, не звони (Сам позвоню).
Нам пора прощаться (Пока), c’est la vie,
Наш последний танец (Танцуй) — смерть любви», – несколько раз отворяет Моргенштерн в своей песни.
Поклонники Алишера уверены, что песней Моргенштерн подтвердил развод с женой.
«Но мы молча доедаем наш последний ужин.
Детка, ты же знаешь, я тебе не нужен –
Рок-звезда не может быть хорошим мужем», – признался Алишер Моргенштерн в своем хите.
Напомним, ранее жена Моргенштерна рассказала о своем состоянии в последнее время. Дилара Зинатуллина спасается от проблем, занимаясь развитием блога.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.