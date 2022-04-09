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Ценой брака: Алишер Моргенштерн занял первую строчку музыкальных чартов с песней про расставание

Друзья и коллеги артиста рассказали о проблемах в отношениях шоумена и его жены.

Ценой брака: Алишер Моргенштерн занял первую строчку музыкальных чартов с песней про расставание
Алишер Моргенштерн. Фото: личный архив артиста

Исполнитель Моргенштерн оказался на верху музыкальных чартов с новой композицией на фоне слухов о расторжении брака с Диларой Зинатуллиной.

Артист опубликовал в личном микроблоге скриншоты, подтверждающие его новые победы. Моргенштерн занял первые места с песней «Селяви». В композиции Алишер спел о расставании с любимой.

«Нам пора прощаться (Пока), c’est la vie,
В жизни так бывает, не звони (Сам позвоню).
Нам пора прощаться (Пока), c’est la vie,
Наш последний танец (Танцуй) — смерть любви», – несколько раз отворяет Моргенштерн в своей песни.

Поклонники Алишера уверены, что песней Моргенштерн подтвердил развод с женой.

«Но мы молча доедаем наш последний ужин.
Детка, ты же знаешь, я тебе не нужен –
Рок-звезда не может быть хорошим мужем», – признался Алишер Моргенштерн в своем хите.

Алишер Моргенштерн. Фото: личный архив артиста
Алишер Моргенштерн в чартах. Фото: личный архив артиста

Напомним, ранее жена Моргенштерна рассказала о своем состоянии в последнее время. Дилара Зинатуллина спасается от проблем, занимаясь развитием блога.

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