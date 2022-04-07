Алишер Моргенштерн без жены оформляет гражданство в Тель-Авиве

24-летнего шоумена Алишера Моргенштерна заметили в Тель-Авиве за заполнением бумаг для получения гражданства Израиля.

Поклонники сбежавшего из России рэпера узнали Моргенштерна по фирменным прическе и татуировкам. К тому же, Алишер недавно фотографировался в белоснежных кроссовках Nike с черной галочкой. И именно в такой обуви по сообщению Telegram-канала «Голос Израиля» был на получении нового паспорта артист.

Примечательно, что на фоне слухов о ссоре Моргенштрена с женой шоумен оказался в Израиле один. Дилары не было рядом с исполнителем в момент получения гражданства Израиля. Возлюбленная Моргенштерна осталась в Дубае, куда ранее улетела с мужем.

Отметим, после обвинений СК РФ в торговле запрещенными веществами Моргенштерн вместе с женой Диларой отправился в Арабские Эмираты. А недавно Алишер решил перебраться в Израиль.

Напомним, ранее друзья Алишера Моргенштерна рассказали о трудностях в отношениях артиста с его женой Диларой. Близкие шоумена утверждают, что пара рассталась.

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