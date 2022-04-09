«Максику десять лет»: Зара поздравила младшего сына архивными кадрами

Исполнительница восхитилась своим малышом, который скоро обгонит ее по росту.

Исполнительница Зара разместила в личном микроблоге кадры с сыном Максимом. Таким образом знаменитость рассказала поклонникам о дне рождения наследника.

Младший сын Зары отмечает девятого апреля свой первый юбилей. Артистка поздравила своего именинника, вспомнив его архивные снимки. Зара соединила несколько воспоминаний в один ролик.

Артистка полюбовалась тем, как рос ее наследник.

«Максику десять лет. Крепкого здоровья и счастья, сыночек! А главное, мирного неба. Я всегда рядом», – написала в своем «Телеграме» исполнительница.

«Поздравляю сыночка и мамочку с десятилетием, удачи в учебе и всех земных благ!», «Я даже помню, когда он родился. Пусть растет здоровеньким и счастливым на радость родным и близким!», «Здоровья ему крепкого, счастья, радости, успехов, всех жизненных благ!», – написали поклонники Зары в комментариях под роликом.

Напомним, ранее Зара появилась на ГУМ-катке в мерцающем пуховике и шапке-люстре. Артистка выбирает для повседневного гардероба такие же яркие вещи, в каких выходит на сцену.

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