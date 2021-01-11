Дорого-богато: Зара в шубе в пол как у Юлии Барановской прогулялась возле своего роскошного особняка

Певица Зара в первый рабочий день после праздников решила пожелать добра своим поклонникам в личном блоге. Звезда запечатлелась на фоне своего особняка в элитном поселке недалеко от Москвы на фоне нарядной елочки.

«Ну что, дорогие мои! С первым рабочим понедельником в новом году нас! Самое время включить песню «С понедельника» и распахнуть двери своим мечтам», — написала она в личном блоге под обнародованным фото.

Певица предстала на фото в шубе из натурального меха в пол, продемонстрировав два образа с ней – с русским платком и пушистой зимней шапкой.

Любопытно, что в очень похожих шубах ранее появлялись на людях актриса Екатерина Климова и ведущая Юлия Барановская. Несмотря на моду на экомех, которую поддержала певица Пелагея, звезды не отказываются от дорогой пушнины.

Смотрите также