«Светится снаружи и изнутри!»: Зара отметилась на ГУМ-катке в мерцающем пуховике и шапке-люстре

Певица Зара продемонстрировала умение отлично держаться на льду, отметившись на ГУМ-катке. Звезда предстала на его арене в пуховике с серебристым отливом и шапочке, инкрустированной блестящими камнями. Стройные ноги звезда подчеркнула черными легинсами.

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Стиль выпускницы «Фабрики звезд» порадовал имидж-стилиста Ольгу Трофимову, которая обратила внимание на его трендовость в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

«Отличный повседневный образ для прогулок по городу, тем более для посещения катка. В аутфите воплотилось несколько модных тенденций: шапка-люстра, расшитая камнями, металлизированный пуховик с имитацией овчины на вороте, плюс трендовая сумка глубокого насыщенного изумрудного оттенка в велюре. В настоящий момент велюр мегапопулярен в аксессуарной группе. Рюкзаки, всевозможные сумки от больших до маленьких в этом сезоне у нас идут все в велюре, причем именно глубоких оттенков изумруда, фиолетовых и черных. Зара во всем этом смотрится как современная снегурочка. Обладательница глубокого колорита внешности, плюс металлизированный белый оттенок пуховика, белая шапка и аксессуарная группа дают нам яркий, незаурядный повседневный образ. Она светится не только снаружи, но и изнутри!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — уже больше 10 лет работает имидж-стилистом, создавая стильные образы. Успешно сотрудничает с ВИП-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.

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