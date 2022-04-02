«Страстные и бурные»: Ким Кардашьян поделилась подробностями отношений с Питом Дэвидсоном

Бизнесвумен даже не вспоминает бывшего мужа Канье Уэста.

Отношения американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и актера Пита Дэвидсона оказались самими обсуждаемыми в Голливуде. И недавно стали известны новые подробности этого романа.

Ким Кардашьян появилась на интервью в честь выхода нового сезона реалити-шоу про жизнь семьи Кардашьян-Дженнер. Фотомодель Кардашьян объяснила, что ее новый возлюбленный не появится в шоу.

Зато Ким подробно расскажет о разводе с бывшим возлюбленным. Кардашьян расставит все точки над i в отношениях с Уэстом.

Отметим, Ким и Канье официально развелись первого марта этого года. У звезд есть общие дети: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм.

«Наши отношения настолько страстные и бурные, что никто не сможет понять, что это реальность, а не сериал», – заявила Ким Кардашьян в эфире телеканала abc.com.

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Напомним, ранее экс-возлюбленный Ким Кардашьян Канье Уэст потребовал единоличной опеки над детьми. По словам артиста, недопустимо ограничивать общение отца и наследников.

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