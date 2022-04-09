«Римас – заложник ситуации»: Добронравов встал на защиту сбежавшего из России Туминаса

Как отметил актер, режиссер – человек мира.

Актер Виктор Добронравов в шоу «Эмпатия Манучи» встал на защиту режиссера Римаса Туминаса, который больше месяца назад уехал из России.

«Римас – заложник ситуации, потому что он — человек мира. Человек, который на протяжении 15 лет руководит одним из важнейших старейших театров страны. Театр в центре города на Арбате. Римас ставит спектакли, с которыми гастролируют по всему миру. Он вернулся домой, потому что была истерия. Римас – человек болеющий. Он имеет на это право. Мы очень его ждем обратно. Мы постоянно на связи. Я отсылаю ему видеосообщения». Виктор Добронравов

Как отметил Виктор Добронравов, лично у него много планов с театром Вахтангова. «Особенно со спектаклем «Война и мир». Этот спектакль может стать скотчем и живительным материалов. Искусство должно соединять», — заявил Виктор Добронравов.

Напомним, что Римас Туминас еще в феврале ушел с должности худрука Вахтанговского театра. Эту должность он занимал последние 15 лет.

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