Сериал «Предпоследняя инстанция»: Прилучный распределяет места в ад, а Добронравов руководит душами

На ТНТ 14 марта выходит комедийный сериал «Предпоследняя инстанция», в котором в центре сюжета оказываются два напарника из Управления по распределению душ (УПРД). Они занимаются тем, что отправляют души умерших по одному из двух направлений — либо вверх, на небеса, либо вниз…

Напарники эти — чиновница УПРД с многолетним стажем и бизнесмен-мошенник, который попал в рай за взятку и был принудительно приземлен обратно. Им дают почти экстремальную задачу: распределить 2% неучтенных в поломавшейся базе данных душ. Нужно за 24 часа решить, каким будет пункт назначения — рай или ад.

Мы посмотрели сериал «Предпоследняя инстанция» режиссера-продюсера Ольги Акатьевой, который снят в редком жанре фэнтези-комедии, и нашли как минимум пять причин, почему ему нужно уделить внимание, особенно сегодня, когда положительные эмоции нам жизненно необходимы.

Это жизнеутверждающая комедия

«Предпоследняя инстанция» — далеко не первый сериал, который обращается к теме небесного суда. Но это один из немногих случаев, когда к извечному вопросу подходят с юмором. Сама организация УПРД представлена максимально колоритно: глава управления — дачник в исполнении Федора Добронравова, который к своим обязанностям подходит жестко и практично, порой даже цинично.

Ездят в управлении на старых машинах — «Волгах» и «жигулях» восьмидесятых; документацию только недавно перевели с бумажных носителей на цифровые, и тут же все погорело… Возможно, потому что главный техник УПРД — это изобретатель Иван Кулибин, которому уже почти 300 лет. Куда уж там с цифровыми носителями работать?

Харизматичный тандем Павла Прилучного и Ирины Розановой

Павел Прилучный стал звездой всероссийского масштаба благодаря сериалу «Мажор», который начинался как отвязная полицейская комедия, а дальше все глубже уходила в драму. В этом сериале прожигателя жизни и полного пофигиста отправили работать на в простой отдел полиции. Нечто похожее герой Павла Прилучного переживает в «Предпоследней инстанции».

Так что актер вернулся к комедийным истокам и на полную использует свою харизму. Его противоположность играет Ирина Розанова, которая отвечает за человечность, сочувствие и тепло в этом сериале. Недаром главный герой ласково называет ее бабой Валей.

Сценарий писал автор с мощным послужным списком

«Как только автор сценария Иван Новиков поделился идеей сериала, я сразу поняла, что обязательно сниму эту историю. Затем, к моей радости, нам удалось собрать настоящий «кастинг мечты». Наконец, вишенка на торте – убойный дуэт Ирины Розановой и Павла Прилучного. Лично я влюблена в эту парочку. Уверена, зрители тоже почувствуют невероятную энергию, которую они излучают», – говорила режиссер Ольга Акатьева перед премьерой.

Постановщица «Предпоследней инстанции» работала с текстом от автора таких хитов, как «Трудные подростки», «Счастливы вместе», «Братья» и «Вне игры». Он отлично смешал сатиру и жизнеутверждающую комедию со сказкой. Получилась история для взрослого зрителя со сказочной моралью о доброте и вечных ценностях, актуальная во все времена.

Продуманный и чудаковатый мир

Следить за тем, какими новыми красками играет мир в сериале «Предпоследняя инстанция», просто интересно. С одной стороны в нем есть фэнтезийные новинки вроде пера небесного суда, отправляющего либо в рай, либо в ад, или буквально лестница с очередью в рай.

С другой, в комедии лихо обыгрывают реалии сегодняшнего дня: консервативный чиновничий аппарат, сотрудников старой школы, предпочитающих бумагу цифровым технологиям, серверную, где хранятся данные о душах, и тому подобное.

Несмотря на то, что картинка на экране узнаваема, места понятны, а герои знакомы, интересно смотреть за тем, как разворачивается действо в этом мире.

Хит онлайн-кинотеатра

«Предпоследнюю инстанцию» показали в онлайн-кинотеатре Okko, где сериал стал самым популярным проектом новогодних праздников. За первые дни 2022 года комедию посмотрели больше 1,6 миллиона раз.

Зрители хвалили идею, оригинальность и актерский состав комедии — теперь проект добрался до широких экранов и многомиллионной аудитории ТНТ. Он прошел первую проверку качества, показав более чем убедительные цифры в онлайне, и теперь проект Ольги Акатьевой идет к телезрителю. Телезрителю не стоит его пропускать.

Смотрите «Предпоследняя инстанция» с 14 марта на ТНТ в 21:00

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