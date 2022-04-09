«Фальшь с ее стороны была все время»: Добронравов прошелся по сбежавшей из страны Дапкунайте

59-летняя актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте, сделавшая карьеру в России, сбежала в Брюссель еще в конце февраля. Она сделала это тайком, поскольку об отъезде все узнали лишь в начале апреля.

Но, по всей видимости, ей захотелось внимания, потому что она дала интервью зарубежной прессе, в котором чуть ли не наплевала на страну, в которой кормилась.

Актер Виктор Добронравов высказался в беседе с Вячеславом Манучаровым о Дапкунайте и ей подобных знаменитостях.

«Фальшь с ее стороны была все это время. Есть и другие уважаемые люди, которые стыдятся, что они русские. У меня, собственно, вопрос: почему вы все еще здесь? Все просто объясняется: люди в России зарабатывают большие деньги. Очень большие. А тратят за границей», – высказался актер в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!