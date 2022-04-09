Американки: как в США живут дочь и падчерица Игоря Крутого

Композитор Игорь Крутой давно живет на две страны: его семья — в США, он сам — в России. Еще в 90-х тогда его будущая жена Ольга с дочкой Викой от первого брака уже жила в Америке.

Позже у музыканта родилась дочь Александра, которой уже 18. В прошлом году наследница закончила школу и уехала из родного Нью-Джерси учиться в престижный университет Майами. Какую профессию осваивает дочь Крутого, неизвестно, но шоу-бизнес ей никогда не был интересен.

Шесть лет назад падчерица артиста, которую он воспитывал как родную, подарила ему внучку Деми-Роуз. Когда в 2014 году Виктория Крутая шла под венец с американским ресторатором Давидом Берковичем, в прессе писали о роскошном торжестве. Композитор не поскупился: свадьбу гуляли в Монако, невеста сияла в умопомрачительном дизайнерском наряде, а роль тамады играл Николай Басков.

По слухам, в прошлом году пара развелась. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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