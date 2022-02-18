«Она будет кайфовать»: Игорь Крутой поздравил маму с 88-летием

Исполнитель Игорь Крутой поделился кадрами с участием своей мамы. Таким способом знаменитость поздравил Светлану Крутую с днем рождения.

Родительнице Игоря Крутого в этом году исполнилось 88 лет. Композитор отметил, что поменял планы и приложил все усилия, чтобы провести праздничный день рядом с самым близким человеком.

«Особый праздник для меня всегда — день рождения мамы, особенно когда тебе далеко за 60 (и ты перестаешь бояться этих несущихся с бешеной скоростью цифр), а еще у тебя в таком возрасте есть возможность воочию поздравить свою маму!» — признался композитор в личном микроблоге.

«Объективно никак не получалось у меня в этом году полететь в Майами и поздравить маму, а потом вдруг понял: полечу, обязательно полечу, и мы — дети, внуки, правнуки — сядем за один стол, будем праздновать и поздравлять маму с 88-летием, а она будет кайфовать, улыбаться, реагируя на мои «солдафонские» шуточки, грустить, что папа ушел так рано, в 53 года, не дождавшись внуков и правнуков…» — заявил Крутой.

Напомним, ранее от Игоря Крутого требовали 30 миллионов долларов через суд за обман с недвижимостью.

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