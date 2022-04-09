Большая семья: как живет американская дочь Андрея Макаревича

На днях Андрей Макаревич стал отцом в четвертый раз. Сына ему родила 37-летняя Эйнат Кляйн. Малыш, которого назвали Эйтан, появился на свет в клинике Тель-Авива. В Израиль 68-летний Макаревич перебрался не так давно, там у него есть недвижимость.

Старшая дочь музыканта, появившаяся на свет вне брака от женщины, которую он не афиширует, давно живет в Америке. Дане Дорошенко 48 лет. За океан она уехала в возрасте 18 лет и уже оттуда сообщила знаменитому отцу о своем существовании.

И Дану, и ее троих детей певец считает родными. Правда, по слухам, 21-летний Джейми, 19-летняя Эмма и 13-летняя Сара ей не родные. Якобы она вышла замуж за многодетного американца Кристофера Донато. В Филадельфии у супругов загородный дом, собака и своя компания по организации закупок и сопровождению сделок. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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