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Четвертая жена, четвертый ребенок: сколько Макаревич заплатил за рождение сына в Израиле

Роды прошли в клинике Тель-Авива.

Четвертая жена, четвертый ребенок: сколько Макаревич заплатил за рождение сына в Израиле
Андрей Макаревич. Фото: Global Look Press

Недавно Андрей Макаревич с четвертой женой Эйнат Кляйн перебрался в Израиль. На днях 37-летняя избранница 68-летнего музыканта родила ему сына. Малыш стал четвертым ребенком артиста и первым для его избранницы.

Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн
Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн. Фото: соцсети

Роды прошли в клинике Тель-Авива и обошлись Макаревичу в кругленькую сумму. Известно, что Эйнат – настоящее имя журналистки из Киева Инна Калинина – всю беременность вела в израильской клинике.

Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн с новорожденным
Андрей Маккаревич и Эйнат Кляйн с новорожденным. Фото: соцсети

Как пишет «Комсомольская правда», цены в престижных клиниках Тель-Авива – немного выше московских. Ведение беременности – около 3 тысяч долларов (247 тыс. руб), роды – от 5,5 тысяч долларов (454 тыс. руб.). При этом ребенка регистрируют прямо в клинике перед выпиской. Гражданство Израиля новорожденному дают в том случае, если оба его родителя являются евреями.

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