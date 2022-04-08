Нюша в пудровых шортах отметилась в домашней обстановке, а дочка — в воздушном платье

Нюша является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что любит проводить время на сцене. Однако теперь у артистки в приоритете семья. Она заботится о трехлетней дочке Симбе. Также у нее появился второй ребенок.

Певица родила сына, но пока оберегает его от лишнего внимания. Вместе с мужем Игорем Сивовым звезда уехала в Дубай, где теперь будет проводить большую часть времени.

В своем новом влоге Нюша показала апартаменты, в которых поселилась с семьей. Она также поделилась трогательными кадрами с детьми. Певица начинает утро с умывания, а потом готовит завтрак. Ее дочка любит картошку с сосисками.

Она также запечатлела, как наследница наряжается. С собой артистка взяла множество комплектов одежды не только для себя, но и для детей.

На кровати Нюша разложила наряды, но Симба облачилась в пышное воздушное розовое платье, украшенное бабочками, сделанными из шифона.

«Мы решили взять все!» — отметила артистка. «А я захотела бабочку», — заявила девочка. «А тебе понравилось больше всего с бабочками и ты не стала ждать бала, и надела его сразу. Все лучшее сразу!» — сделала вывод звезда.

Сама Нюша покрасовалась в футболке и пудровых шортах. Она похудела после родов, но заверила, что потом станет еще стройнее. Артистка рассказала, что много ухаживает за лицом и волосами. Поклонники осыпали ее комплиментами. «Ты как всегда красотка», «Симба прям принцесса», «Правильно, надо даже дома наряжаться», «Симба такая сладенькая, не могу», «Вау, так мило и без прикрас!» — прокомментировали ролик в YouTube-канале Nyusha Music подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!