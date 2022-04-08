Мать Бритни Спирс пытается взыскать с певицы более 660 тысяч долларов

Родительница Бритни Спирс утверждает, что ее адвокаты ускорили процесс освобождения исполнительницы от опекунства. За это мать знаменитости просит 600 тысяч долларов.

Адвокаты Яша Бронштейн и Гладстон Н. Джонс III уверяют судей в том, что Линн Спирс помогла дочери и была заинтересованной стороной только в мае 2019 года.



А вот адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт заявил, что певица уже потратила почти 1,7 миллиона долларов на большой особняк в Кентвуде для матери. Поэтому певица ничего не должна родительнице.

«Бритни Спирс на протяжении десятилетий была единственным кормильцем своей семьи, поддерживая всех ее членов. Спорные гонорары и иные расходы не могут быть возложены на Бритни Спирс, которая уже заплатила много миллионов за назначенного судом адвоката, адвоката опекуна по имуществу, адвоката личного опекуна и других, при этом очень щедро оплачивая красивый дом для ее матери и все связанные с этим расходы», – отметил Розенгарт в беседе с NBC News.



Напомним, ранее Бритни Спирс пожаловалась на родственников, которые довели ее до нестабильного состояния и походов к психотерапевтам.

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