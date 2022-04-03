«Семья сломала меня»: Бритни Спирс в очередной раз пожаловалась на родственников

В сентябре прошлого года певица освободилась от опеки отца.

Исполнительница Бритни Спирс поделилась подробностями отношений с семьей.

Спирс не может простить родне годы издевательств над собой. Бритни считает, что родители не помогали ей.

«Мои родители не ходили со мной на терапию, которая оказалась нужна мне благодаря им. Каждый день они наслаждались своей счастливой жизнью, когда я страдала», — рассказала Бритни Спирс в своих социальных сетях.

Спирс не отрицает, что ей нужна помощь специалистов. Певица считает, что в ее проблемах виноваты родственники, которые продолжают наживаться на громком имени артистки.

«Моя семья сломала меня так сильно, что мне нужна терапия… Мне просто грустно в самые трудные времена, когда мать и сестра рассказывают ложь обо мне в своих книгах, на которых они зарабатывают деньги», — резюмировала Бритни.

Напомним, ранее Бритни Спирс опубликовала фото с модельером Донателлой Версаче. Поклонники предположили, что певица перед свадьбой заказала платье у дизайнера. К тому же, Бритни уже работала с Донателлой.

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