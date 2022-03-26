Подготовка полным ходом: Бритни Спирс подозревают в заказе свадебного платья у Донателлы Версаче

Поп-звезда нулевых Бритни Спирс с нетерпением ждет своей свадьбы, как и ее поклонники. Знаменитость опубликовала в своих социальных сетях фотографию с возлюбленным и дизайнером Донателлой Версаче, у которой заказала наряд для скорого торжества.

Донателла Версаче уже сотрудничала с Бритни Спирс в далеком 2002 году. Тогда легендарный модельер сделала для Бритни сверкающее платье с пайетками. В нем Спирс прошлась по подиуму во время показа коллекции модного дома Версаче.

Недавно Бритни Спирс снова обратилась к дизайнеру. Донателла Версаче посетила дом исполнительницы. А поклонники знаменитости тут же предположили, что известный модельер начала работу над свадебным нарядом Бритни.

Напомним, ранее Бритни Спирс рассказала о своем возвращении на сцену. Артистка вспомнила свой прежний успех в качестве певицы. После освобождения из-под опеки отца знаменитость грезит о новых творческих достижениях.

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