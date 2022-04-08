«Отсиживается в Нетании»: журналист Шахназаров назвал Макаревича «солью земли русской»

Журналист и блогер Михаил Шахназаров в эфире проекта «Шах и мат» раскритиковал музыканта Андрея Макаревича, который ранее нелестно высказался о россиянах.

По словам Шахназарова, певец явно дает понять, что не считает русскими таких ярких личностей, как Валерий Гергиев, Николай Цискаридзе, Владимир Машков, Никита Михалков. Для него русскими являются только Алла Пугачева, Максим Галкин и Чулпан Хаматова.

«Андрей Макаревич — «соль земли русской», а не соль Мертвого моря. В старые времена он работал с КГБ. Может быть, мы имеем право знать кличку этого борца за Россию, который отсиживается в Нетании и поливает всех грязью?» Михаил Шахназаров

Ранее Андрей Макаревич употребил ругательство, говоря о россиянах. Лидер «Машины времени» уже несколько месяцев отсиживается в Израиле.

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