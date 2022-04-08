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Прощание с Владимиром Жириновским: гроб с телом политика доставили в храм Христа Спасителя

Отпевание проведет патриарх Кирилл.

Прощание с Владимиром Жириновским: гроб с телом политика доставили в храм Христа Спасителя
Владимир Жириновский. Фото: Global Look Press

Владимир Жириновский умер 6 апреля на 76 году жизни. Последние месяцы он провел в больнице, где боролся с осложнениями от коронавируса. Напомним, что лидера ЛДПР  госпитализировали 2 февраля с обширным поражением легких — 75 процентов.

Ранним утром 8 апреля гроб с телом политика привезли в храм Христа Спасителя. Отпевание проведет лично патриарх Кирилл.

Владимир Жириновский
Владимир Жириновский. Фото: Global Look Press

Накануне стало известно, что отпевание начнется в 8 утра по московскому времени. Церемония прощания пройдет в Колонном зале Дома союзов с 11:00 до 13:00. Похоронят Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище.

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