«Личное дело каждого»: Плющенко предостерег российских спортсменов от смены гражданства

Как отметил двукратный олимпийский чемпион, сейчас всем надо успокоиться.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что российским спортсменам, которые в последнее время задумались о смене гражданства, не стоит торопиться и принимать резких решений.

«Смена спортивного гражданства — это, конечно, личное дело каждого спортсмена. Но я бы на их месте гражданство не менял». Евгений Плющенко

По словам Евгения Плющенко, российских спортсменов переманивали в другие страны во все времена. Он посоветовал всем в данной ситуации успокоиться и просто пожить. Плющенко выразил уверенность, что в недалеком будущем все встанет на свои места, сообщает Sport24.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что каждый российский спортсмен должен сам для себя решить надо или нет менять гражданство.

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