«Я понял, какой кайф ничего не показывать»: Стас Пьеха объяснил, почему покинул соцсети

По словам музыканта, у него появилось желание писать и читать.

Музыкант Стас Пьеха в утреннем шоу «Русские перцы» на «Русском радио» признался, что на время покинул соцсети.

«Недавно три дня на автомате у меня было стрессовое расстройство. Открывал, все зависало. Выдыхал, слава богу. Мне предлагали переходить в другие соцсети. А я понял какой кайф ничего не показывать. Появилось желание читать, писать, звонить и общаться. Я эти дни общаюсь с людьми. Понял, что воровал у себя ценное время». Стас Пьеха

Как отметил Стас Пьеха, сейчас он временно вышел из всех соцсетей. «Мы аналоговые ребята. Мы умеем все делать. Я вернулся недавно из тура из Сибири», — заявил Стас Пьеха.

Напомним, что недавно в России перестала работать одна из самых популярных соцсетей. Сегодня российские звезды активно продвигают свои аккаунты в «Телеграм».

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