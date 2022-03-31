«Он реально тупенький»: Моргенштерн посмеялся над Face

Исполнитель Алишер Моргенштерн признался, что остался разочарованным после недавнего интервью коллеги Face в шоу «ВДудь».

Алишер уверен, что Face решился на эмиграцию и резкие заявления в отместку за прикрытые концерты. Моргенштерн не поддержал Face в его убеждениях по поводу сложившейся ситуации в мире.

«Любил Face всегда и не замечал, что он реально тупенький. Ванечка, тебе пора перестать грибочки кушать. Ты мир видишь плоско, в 2D. У тебя либо черное, либо белое — другого не дано. А это фигня тупая, мир надо посмотреть со всех сторон. Ты объявляешь о том, что возобновляешь концертную деятельность, а когда понимаешь: не дадут выступать — начинаешь поливать всех. Про треки вообще молчу», — рассказал в своих соцсетях Моргенштерн.

Напомним, ранее Алишер Моргенштерн заявил, что стал стремительно худеть из-за депрессии. Артист отметил, что боится буквально каждого шороха. Он беспокоится за свое будущее и состояние.

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