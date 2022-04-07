«Эх, а какая свадьба была!»: друзья Моргенштерна намекнули на его расставание с женой

Исполнитель Алишер Моргенштерн еще летом прошлого года сыграл роскошную свадьбу с Диларой Зинатуллиной. А спустя семь месяц совместной жизни со штампом в паспорте знаменитости столкнулись с трудностями.

Близкие люди Моргенштерна утверждают, что пара на самом деле больше не вместе. А началось все с того, что Алишер поделился строчками из своей новой песни. В тексте композиции говорится о том, что артист не смог стать хорошим мужем.

Поклонники Моргенштерна подумали, что таким образом знаменитость подогревает интерес к будущему хиту. Но друзья артиста уверены, что Алишер действительно страдает из-за расставания с Диларой.

«Морген и Дилара действительно расстались. Говорят, вся команда ребят в шоке, но инфа, мол, точная. Эх, а какая свадьба была!» – сообщает Telegram-канал PeopleTalk.

Напомним, ранее Алишер Моргенштерн заявил о желании стать гражданином Израиля. Из-за обвинений СК артист не возвращается в Россию. Пока Алишер находится в Арабских Эмиратах.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.