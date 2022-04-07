17-летняя дочь Хайди Клум перекрасилась ради меньшего сходства с матерью

Лени Клум надоело, что ее сравнивают с актрисой.

48-летнюю модель Хайди Клум скоро обойдет ее собственная дочь. Лени Клум стала часто мелькать на фэшн-показах и обложках глянца. Но Лени не желает, чтобы в ней видели только продолжение матери.

Именно поэтому наследница Хайди решила сменить имидж. Теперь Лени очаровательная брюнетка. Поклонники уже оценили перемены юной модели. С новым цветом волос Клум меньше стала напоминать звездную маму. Фото нового образа Лени опубликовала в своих соцсетях.

Отметим, что Лени Клум дебютировала в Каннах с новым каштановым оттенком на голове. На фестивале сериалов наследница Хайди Клум вышла в костюме зеленого цвета. Его начинающая модель разбавила белой рубашкой и грубыми ботинками на шнуровке.

Лени Клум не в первый раз оказалась в центре камер и софитов. Модель уже участвовала в Берлинской неделе моды.

Напомним, ранее Хайди Клум появилась на съемках телешоу в платье-бюстье Moschino с анимационным принтом. Знаменитость доказала, что можно оставаться привлекательной и в наряде с кошечками и собачками.

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