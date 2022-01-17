Хайди Клум объяснила, почему одна ее нога застрахована на большую сумму, чем другая

В одной из конечностей звезды страховой агент нашел «брак».

48-летняя супермодель и телеведущая Хайди Клум появилась в «Шоу Эллен Дедженерес» и призналась, что ее шикарные ножки застрахованы на два миллиона долларов.

Однако одна конечность звезды оказалась дороже другой, чему удивлена сама красавица. Страховой агент, конечно же, объяснил ей причину такой несправедливости.

«В молодости я упала в стекло, и у меня остался большой шрам. Я нанесла столько спрея для автозагара сейчас, что вы его не видите, — рассказала Хайди. — Вот так одна оказалась дороже другой… Странные вещи творят некоторые люди».

Напомним, ранее проходила информация, что другая известная красотка — Дженнифер Лопес — тоже застраховала свои ягодицы, грудь и ноги на кругленькую сумму. В общей сложности она потратила миллион долларов.

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