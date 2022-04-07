Пройдет процедуру репатриации: Моргенштерн решил оформить гражданство Израиля

Рэпер Моргенштерн может уже в самое ближайшее время стать гражданином Израиля. Об этом пишет телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на источники в окружении исполнителя.
Отмечается, что Моргенштерн имеет еврейские корни со стороны матери. Не так давно рэпер сфотографировался в Иерусалиме на фоне организации, помогающей пройти процедуру репатриации.
Кроме того, стало известно, что еще в Москве Моргенштерн не раз принимал участие в мероприятиях еврейской молодежной общины.
Напомним, что с ноября прошлого года Моргенштерн вместе со своей женой Диларой Зинатуллиной находится в Дубае. В России против него заведено уже несколько уголовных дел.
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