Пройдет процедуру репатриации: Моргенштерн решил оформить гражданство Израиля

Рэпер с ноября прошлого года находится в ОАЭ и не спешит возвращаться на родину.

Рэпер Моргенштерн может уже в самое ближайшее время стать гражданином Израиля. Об этом пишет телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на источники в окружении исполнителя.

Отмечается, что Моргенштерн имеет еврейские корни со стороны матери. Не так давно рэпер сфотографировался в Иерусалиме на фоне организации, помогающей пройти процедуру репатриации.

Кроме того, стало известно, что еще в Москве Моргенштерн не раз принимал участие в мероприятиях еврейской молодежной общины.

Напомним, что с ноября прошлого года Моргенштерн вместе со своей женой Диларой Зинатуллиной находится в Дубае. В России против него заведено уже несколько уголовных дел.

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