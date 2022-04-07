«Не верь тому, что говорит твой отец»: папа покойной Жанны Фриске публично обратился к внуку Платону

Владимир Фриске поздравил мальчика с днем рождения, напомнив, что их дом всегда открыт для него.

Седьмого апреля исполнилось девять лет сыну покойной певицы Жанны Фриске — Платону.

Почти семь из них мальчик растет без маминой любви и без заботы со стороны бабушки с дедушкой. Отец Платона, телеведущий Дмитрий Шепелев, не разрешает родителям Жанны Фриске общаться с единственным внуком.

В день рождения Владимир Фриске публично обратился к Платону в надежде, что тот когда-нибудь прочитает его послание.

«Наш милый мальчик, с днем рождения. Здоровья тебе, наш родной. Счастья и радости. Хочется, чтобы ты во всем был похож на маму. Я верю, что ты повзрослеешь и мы с тобой увидимся. Мы все тебе покажем, расскажем. Ты поймешь, что мы никогда тебя не забывали. Здесь твой дом, твои корни. Не верь тому, что говорит отец твой и его родственники», — написал Владимир Фриске.

Отец Жанны Фриске выразил уверенность, что, когда Платон вырастет, он обязательно во всем разберется и вернется к бабушке с дедушкой, дом которых всегда открыт для внука.

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