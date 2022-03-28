«Все самое чудесное и грустное»: во время шоу «Маска» почтили память покойной Жанны Фриске

В минувшее воскресенье, 27 марта, в эфир НТВ вышел седьмой по счету выпуск нового сезона шоу «Маска». Во время него члены жюри вспомнили о покойной певице Жанны Фриске.

Произошло это с подачи Леопарда, который исполнил хит группы «Город 312» «Останусь». Выступление вызвало восторг у публики в зале и членов жюри, они аплодировали вокалистке стоя.

«Это было очень сильно», — произнесла Валерия со слезами на глазах.

А Тимур Родригез признался, что всю песню у него перед глазами стояла покойная Жанна Фриске.

«Мне кажется, в душе у каждого после этого номера осталось все самое чудесное и все самое грустное. И я не знаю, как вы, но я вспомнил не только эту песню и прекрасный коллектив «Город 312». Я вспомнил и Жанну Фриске, конечно же. Потому что это песня из фильма «Ночной дозор». И большое спасибо тебе, Леопард, за это трепетное, очень нежное, аккуратное исполнение этой песни. Уважение, которое мы услышали, говорит о тебе, как о тонком и чутком человеке», — сказал Тимур Родригез.

Напомним, в финале седьмого выпуска «Маски» Леопард был разоблачен. Им оказалась певица Мари Краймбрери.

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