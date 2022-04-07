«Я бы не назвал ее женщиной. Оно, субстанция»: Сергей Аморалов оскорбил жену Гарика Богомазова

Музыкант Сергей Аморалов в шоу «Алена, блин!» оскорбил жену певца и своего бывшего друга, певца Гарика Богомазова, Викторию.

«Появилась около него некая Богомазова. Я бы не назвал ее женщиной. Оно допустим, вещество. Субстанция в виде этой барышни. Она кричала, что является другом Хаоса. Она появилась в ноябре. У него были последние разговоры с ней. Она его кругом таскала. Нам все более чем понятно». Сергей Аморалов

Как отметил Аморалов, Богомазова такая барышня, которая все нахрапом хочет взять. «Она много чего про меня наговорила, не знает нашей кухни. Во всех интервью открывает рот свой. У меня даже изменилось отношение к Гарику Богомазову. Он стал странным человеком. Богомазова хотела воссоздать «Отпетых мошенников» в другом виде. С Гариком и Славиком. Сама, типа, суперпродюсер. Но у них ничего не пошло. Он разочаровался во всех этих делах. Славик — он ведомый. А товарный знак «Отпетых мошенников» принадлежит мне. И вот Богомазова попыталась разрушить наш бизнес. Мы, конечно, отреагировали. Послали письмо, что так не делается. Она в наглую поперла. И вот чего она добилась. Это просто зависть, потому что у них ничего не получалось», — заявил Сергей Аморалов.

Напомним, что музыкант Том Хаос покончил с собой. На момент смерти ему было 50 лет. Именно Сергея Аморалова некоторые считают виновным в смерти коллеги.

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