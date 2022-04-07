«Они подтолкнули его к этому шагу»: Сергей Аморалов назвал виновных в смерти Тома Хаоса

Музыкант Сергей Аморалов в шоу «Алена, блин!» заявил, что знает, кто виновен в смерти его бывшего коллеги по группе «Отпетые мошенники» Тома Хаоса.

«Появились около него люди неправильной направленности. Они его двигали не в ту сторону. Это еще началось до его ухода из «Отпетых мошенников». Он почему-то не ко мне обращался, а находил новых людей для решения своих проблем. У него появился новый концертный директор. Друзья, которые говорили, что он крутой и будет успешен сольно. Там было несколько человек. Он — человек-весы. Мы не знали, какое у него будет настроение». Сергей Аморалов

По словам Сергея Аморалова, Тома Хаоса науськивали уйти из коллектива. «В итоге он ушел, но у него сольно не совсем получилось. Потом возникли еще какие-то мутные люди. Там целый клубок событий. Все это накапливалось. Эти люди его запутывали. Они подтолкнули его к этому шагу. Я с ним августа прошлого года вообще не общался», — заявил Сергей Аморалов.

Напомним, что музыкант Том Хаос покончил с собой. На момент смерти ему было 50 лет. Именно Сергея Аморалова некоторые считают виновным в смерти коллеги.

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