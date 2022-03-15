Минутка смеха с дрессированными котами
Видео
Как облегчить жизнь с помощью гаджетов
Видео

Сергей Аморалов хотел оплатить похороны Тома Хаоса из «Отпетых мошенников»

Близкие покойного выступили категорически против этого.

Сергей Аморалов хотел оплатить похороны Тома Хаоса из «Отпетых мошенников»
Сергей Аморалов. Фото: Globallookpress.com

Музыкант группы «Отпетые мошенники» Сергей Аморалов, как рассказали близкие певца Тома Хаоса, выходил с родными музыканта на связь и хотел оплатить похороны бывшего друга.

Том Хаос
Том Хаос. Фото: Globallookpress.com

При этом близкие Тома Хаоса выступили категорически против. При этом не секрет, что они нуждаются в материальной помощи, сообщает «СтарХит».

Ранее Том Хаос был на телевидении и рассказывал, что со скандалом покинул группу «Отпетые мошенники». По его словам, долгие годы Сергей Аморалов его откровенно обманывал и не делился гонорарами.

Напомним, что Том Хаос покончил жизнь самоубийством. Его похоронили несколько дней назад в Мытищах. Бывшему «отпетому мошеннику» было всего 50 лет.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Группа "Отпетые мошенники"МытищиСергей АмораловТом ХаосТом Хаос последние новости