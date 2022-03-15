Сергей Аморалов хотел оплатить похороны Тома Хаоса из «Отпетых мошенников»

Музыкант группы «Отпетые мошенники» Сергей Аморалов, как рассказали близкие певца Тома Хаоса, выходил с родными музыканта на связь и хотел оплатить похороны бывшего друга.

При этом близкие Тома Хаоса выступили категорически против. При этом не секрет, что они нуждаются в материальной помощи, сообщает «СтарХит».

Ранее Том Хаос был на телевидении и рассказывал, что со скандалом покинул группу «Отпетые мошенники». По его словам, долгие годы Сергей Аморалов его откровенно обманывал и не делился гонорарами.

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Напомним, что Том Хаос покончил жизнь самоубийством. Его похоронили несколько дней назад в Мытищах. Бывшему «отпетому мошеннику» было всего 50 лет.

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