«Я человек и пароход»: Ева Польна анонсировала третий сольный альбом и концерт в Питере

В новом интервью бывшая солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна рассказала о своем детстве и творчестве, которое с 2009 года продолжается в формате сольной карьеры. Журналисты спросили у 45-летней певицы, как ей удобнее делать музыку: в дуэте или же самостоятельно.

«У нас с Юрой Усачевым была уникальная ситуация — в дуэте «Гости из будущего» я не ощущала какой-либо конкуренции. Я занимала свое место: изначально была фронтменом, солистом. Я всегда писала песни. Юрий занимался аранжировками, саунд-продюсированием. И уход в сольное творчество для меня стал естественным продолжением карьеры. В другом каком-то дуэте я себя не вижу. Я солист, автор-исполнитель, человек и пароход», — ответила Ева изданию WomanHit.

Артистка отметила, что сейчас активно работает в студии над новым альбомом, который станет уже третьим в ее сольной карьере. Звезда сотрудничает с разными саундпродюсерами, чтобы найти для песен интересное и модное звучание. Польна отмечает, что у нее очень требовательные поклонники, поэтому ее новые треки должны быть на высоком уровне.

Певица также пригласила слушателей на свой концерт 4 июня в рамках фестиваля Roof Music Fest, который проходит на Васильевском острове в Петербурге.

«Вид на залив, небо, звезды, любимая музыка. В общем, прекрасный способ провести летний вечер!» — пообещала артистка.

Добавим, что ее сольные альбомы выходили в 2014 и 2017 годах, а в 2020-м певица отметилась тремя синглами.

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