«Искусство должно быть настроено на добро»: Польна высказалась после критики Манижи

По словам певицы, в 1979 году никому бы в голову не пришло говорить столько неприятных слов об артистке.

Певица Ева Польна в беседе с Вячеславом Манучаровым в рамках его шоу «Эмпатия Манучи» высказалась о ситуации с певицей Манижей, которая подверглась критике после новостей о ее предстоящей поездке на «Евровидение».

«Для меня это принципиальный вопрос. Невмешательства в эти истории. Если хочешь этим заниматься, тогда заявляй, что ты певец и хочешь поддерживать своим творчеством политику, партию или какую-то идею. Получается, что тебя делают кнопкой в чьих-то руках».

Ева Польна

Как отметила исполнительница, в 1979 году такое не пришло бы в голову сказать. «Некоторые таджики лучше говорят по-русски, чем люди из Москвы и Питера. Прекрасных принципов, в которых мы жили во времена СССР, сейчас нет. Смешиваются понятия, и человек может растеряться. Искусство должно быть настроено на добро. Когда из этого делают политический пиар, меня это раздражает», — заявила она.

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