«Нужно принять и пережить»: Мишель Серова рассказала о временных трудностях в жизни

Буквально месяц назад дочь Александра Серова – Мишель во второй раз стала мамой. Певица родила сына, которого назвали Макар.

Теперь Мишель решила привести себя в форму, сбросить набранные килограммы. Накануне она отправилась на первую после беременности тренировку, которая далась ей очень тяжело.

«Честно скажу, было тяжело. Мышцы тряслись. Вес, который я раньше поднимала легко и комфортно, сейчас для меня был по ощущениям как будто я 1000 кг поднимаю. Отжималась от пола как слон. В общем, как я и говорила первые две недели будет тяжко. Это просто нужно принять и пережить», — написала Мишель в своем телеграм-канале.

Напомним, на днях Мишель Серова отметила свой 29-й день рождения. В прошлом году она получила диплом Гнесинки, а три года назад родила первенца – дочь Мию.

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