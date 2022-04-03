«Уже 29?»: Мишель Серова отмечает день рождения

Единственная дочь певца Александра Серова и гимнастки Елены Стебеневой – Мишель Серова отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 29 лет. К этому возрасту Мишель добилась многого – получила диплом знаменитой Гнесинки, вышла замуж, родила дочь и сына и строит карьеру артистки. В своем телеграм-канале она поблагодарила родных за жизнь.

«Мне уже 29?! Хочу сказать спасибо моим родителям за то, что я такая какая есть, за то какой я человек, за это все спасибо вам. Это все благодаря моим родителям! Еще хочу сказать спасибо моему мужу за любовь и за двоих детей!» — написала Мишель.

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Напомним, буквально месяц назад Мишель родила сына Макара, а на днях выпустила новую песню и клип «Любимая», который доступен на многих площадках.

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