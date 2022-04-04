Яркий тренд сезона: Мишель Серова показала, какая обувь на пике популярности

На днях Мишель Серова отметила свой 29-й день рождения. Дочь популярного артиста Александра Серова также стала певицей. А еще она счастливая жена и мама. Недавно Мишель родила второго ребенка — сына Макара.

В своей соцсети Серова поделилась фото, на котором позировала в уютной обстановке ресторана. Для вечеринки она выбрала наряд в черном цвете и высокие ботфорты. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Алсу Арна, отметила, что ботфорты с острым носом на шпильках и лак в черном цвете — яркий тренд этого сезона.

«Такая обувь очень и очень вызывающая. Как минимум ее стоит прикрыть мегаженственным струящимся, даже, может быть, элегантно-наивным, платьем длины миди. А верхнюю зону оформить достаточно строгой текстурой, возможно, укороченной косухой, что тоже является трендом в этом сезоне. Либо можно все спрятать под пальто. Но не в том варианте, в каком они представлены сейчас. В целом такой акцент, как лаковые ботфорты, требует повторения в образе фурнитуры, аксессуаров и даже макияжа, например яркие губы или стрелки на глазах», — сказала Алсу Арна.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.

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